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В Кушве 2,4 миллиона рублей за услуги ЖКХ уходили «в карман» экс-директора коммунальной компании
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кушве вынесли приговор бывшему исполнительному директору ООО «Новые технологии», обвиняемому в хищении 2,4 миллионов рублей, которые недополучила организация.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, судом и следствием было установлено, что деньги были похищены период с апреля по декабрь 2020 года.
Таким образом, из оборота ООО «Новые технологии» были выведены средства, которые должны были поступить в оплату за поставленные энергоресурсы.
Кушвинский городской суд признал руководителя организации виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и назначил 3 года исправительной колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иск ООО «Новые технологии, взыскав с осуждённого материальный ущерб на сумму свыше 2,2 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, судом и следствием было установлено, что деньги были похищены период с апреля по декабрь 2020 года.
«Так, по указанию осуждённого в АО "Расчетный центр Урала", которое принимало от населения плату за коммунальные услуги, направлялись письма-поручения от имени ООО "Новые технологии" на перечисление по заведомо фиктивным основаниям поступивших средств в адрес иной организации, подконтрольной обвиняемому»,
– объяснили в ведомстве.
Таким образом, из оборота ООО «Новые технологии» были выведены средства, которые должны были поступить в оплату за поставленные энергоресурсы.
Кушвинский городской суд признал руководителя организации виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и назначил 3 года исправительной колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иск ООО «Новые технологии, взыскав с осуждённого материальный ущерб на сумму свыше 2,2 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре.
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