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В Кушве 2,4 миллиона рублей за услуги ЖКХ уходили «в карман» экс-директора коммунальной компании

15.45 Вторник, 27 мая 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Кушве вынесли приговор бывшему исполнительному директору ООО «Новые технологии», обвиняемому в хищении 2,4 миллионов рублей, которые недополучила организация.

Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, судом и следствием было установлено, что деньги были похищены период с апреля по декабрь 2020 года.

«Так, по указанию осуждённого в АО "Расчетный центр Урала", которое принимало от населения плату за коммунальные услуги, направлялись письма-поручения от имени ООО "Новые технологии" на перечисление по заведомо фиктивным основаниям поступивших средств в адрес иной организации, подконтрольной обвиняемому»,

– объяснили в ведомстве.


Таким образом, из оборота ООО «Новые технологии» были выведены средства, которые должны были поступить в оплату за поставленные энергоресурсы.

Кушвинский городской суд признал руководителя организации виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и назначил 3 года исправительной колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иск ООО «Новые технологии, взыскав с осуждённого материальный ущерб на сумму свыше 2,2 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:16 Политолог Амелина поддержала идею запрета доступа к соцсетям для подростков
21:21 В Свердловской области продолжается особый противопожарный режим
20:50 В Верхней Салде бухгалтер похитила более 4 миллионов рублей у несовершеннолетних
20:31 Директор Музея истории Екатеринбурга покажет спасённые сокровища
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