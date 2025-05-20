В Кушве 2,4 миллиона рублей за услуги ЖКХ уходили «в карман» экс-директора коммунальной компании

– объяснили в ведомстве.

«Так, по указанию осуждённого в АО "Расчетный центр Урала", которое принимало от населения плату за коммунальные услуги, направлялись письма-поручения от имени ООО "Новые технологии" на перечисление по заведомо фиктивным основаниям поступивших средств в адрес иной организации, подконтрольной обвиняемому»,