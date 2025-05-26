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«Лишние» 5,4 миллиона рублей обнаружили у камышловского экс-полицейского
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Камышлове при проверке счетов бывшего сотрудника полиции обнаружились «лишние» деньги, которые он не мог заработать на своей должности. Известно, что экс-полицейский работал в отделе по борьбе с коррупцией.
Как рассказали в прокуратуре свердловской области, на счета в кредитных учреждениях на тот момент оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Камышловский» в 2021 и в 2023 годах поступили крупные суммы – более 3,5 миллиона рублей и 6,8 миллиона рублей соответственно, которые превышают общую сумму его дохода за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
Доказать законность поступления средств на сумму свыше 5,4 миллиона рублей на свои счета бывший борец с коррупцией не смог.
В связи с этим в Камышловский районный суд прокуратурой был направлен иск об обращении в доход государства «лишних» денег. Суд это требование удовлетворил.
Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.
Как рассказали в прокуратуре свердловской области, на счета в кредитных учреждениях на тот момент оперуполномоченного отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Камышловский» в 2021 и в 2023 годах поступили крупные суммы – более 3,5 миллиона рублей и 6,8 миллиона рублей соответственно, которые превышают общую сумму его дохода за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
Доказать законность поступления средств на сумму свыше 5,4 миллиона рублей на свои счета бывший борец с коррупцией не смог.
В связи с этим в Камышловский районный суд прокуратурой был направлен иск об обращении в доход государства «лишних» денег. Суд это требование удовлетворил.
Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.
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