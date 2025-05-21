В Верхней Салде бухгалтер похитила более 4 миллионов рублей у несовершеннолетних

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Верхнесалдинский районный суд вынес приговор по делу о многолетних хищениях в муниципальном учреждении. На скамье подсудимых — главный бухгалтер Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района».Согласно материалам дела, с февраля 2018 года по май 2023 года подсудимая систематически вносила ложные сведения в платёжные документы, завышая себе размер заработной платы. Финансовые операции она проводила через расчётный счёт учреждения в ПАО «Сбербанк», предназначенный для оплаты труда всех сотрудников центра. Общая сумма хищения составила 4 453 368 рублей 68 копеек.В суде женщина полностью признала вину, не отрицала фактов, обстоятельств и суммы ущерба. В качестве мотива назвала собственные материальные трудности. Частично добровольно возместила ущерб, перечислив учреждению 200 тысяч рублей. По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной по пункту «б» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («кража, совершённая с использованием своего служебного положения»). Наказанием для бесчестной бухгалтерши станет два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осуждённая была взята под стражу в зале суда.Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск учреждения, в рамках которого будет взыскан остаток материального ущерба. Однако, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 суток.