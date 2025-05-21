Пять заводских «несунов» попали под суд в Карпинске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 26 мая, Карпинский городской суд поставил точку в громком уголовном деле о хищении металла на одном из крупных предприятий города. Подсудимыми стали пятеро бывших работников местного электромашиностроительного завода.Как установило следствие, в течение почти года пятеро подсудимых систематически выносили с территории предприятия ценное сырьё. Кражи происходили с марта 2023 года по январь 2024 года. Осуждённые, пользуясь доступом к производственным помещениям, похищали лом чёрного металла со сварочного участка. Организатором преступной схемы выступила бывшая старшая кладовщица завода, которая оказалась причастной и к растрате вверенного ей медного металлопроката.По данным прокуратуры, преступная группа действовала по предварительному сговору, систематически вынося и присваивая заводское имущество. Сумма нанесённого предприятию ущерба превысила 500 тысяч рублей.Суд признал фигурантов виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса. Теперь они осуждены за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору, за организацию и пособничество в совершении кражи и за растрату вверенного имущества. Всем пятерым суд назначил наказание в виде исправительных работ на сроки от 5 месяцев до 2 лет 4 месяцев. Также предусмотрено удержание 5% из их заработной платы в доход государства. Этим наказание для пятерых «несунов» не ограничится — впереди рассмотрение гражданского иска о возмещении убытков заводу.