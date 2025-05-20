Более трёх миллионов рублей изъяли у «бизнесмена» в Кольцово





– напомнил начальник таможенного поста Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик. «Наличные подлежат таможенному декларированию в письменной форме, если общая сумма при единовременном ввозе или вывозе с таможенной территории превышает 10 000 долларов США по действующему курсу валют»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Более трёх миллионов рублей изъяли у пассажира рейса Екатеринбург – Худжанд (Таджикистан). Попытку вывести крупную сумму расценили как контрабанду.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, при проверке багажа 34-летнего мужчины обнаружили 4 миллиона рублей и 240 сомони, что в три раза превышало норму средств, допустимую к перевозке через границу. Сам мужчина сначала пояснил, что он предприниматель и что имеет три магазина в Курганской области, а деньги он повёз с собой, чтобы отрыть бизнес в Таджикистане. Позже он вдруг заявил, что на самом деле деньги нужны ему, чтобы построить дом родителям.Таможенники вникать в истинные мотивы пассажира не стали, и изъяли ту часть, которая превышает допустимую норму – то есть 3,1 миллиона рублей. На «предпринимателя» возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств).