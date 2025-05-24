После профилактической беседы от МВД екатеринбургский сварщик перевёл мошенникам 11 миллионов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В минувшие выходные в екатеринбургский отдел полиции №15, что находится на Уралмаше, обратился электросварщик одного из городских предприятий. 41-летний мужчина осознал, что мошенники выманили у него 10 миллионов 995 тысяч рублей, сообщили Вечерним ведомостям в УВМД по Екатеринбургу.17 мая потерпевшему пришло сообщение в Telegram – от якобы замдиректора по кадрам предприятия, где он работает. Собеседник заявил, что в отношении рабочего идёт проверка, и что с ним свяжутся компетентные органы. После этого ему позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и заявил, что мошенники завладели его персональными данными, поэтому деньги для сохранения нужно перевести на «безопасные счета».Электросварщик поверил звонящему и обналичил со своей карты с 19 по 21 мая почти 8 миллионов рублей.Примечательно, что 21 марта, когда мужчина пришёл в банк снимать ещё 3 миллиона, сотрудница банка заподозрила неладное и попыталась убедить его, что он может стать жертвой мошенников. Сотрудница вызвала участкового, который объяснил мужчине, что ему надо не снимать деньги, а обращаться в органы внутренних дел, после чего электросварщик покинул отделение банка и, казалось бы, поверил полицейскому.Но вечером того же дня мужчине вновь позвонили злоумышленники и убедили не верить словам полицейских и банковских работников, говорят в екатеринбургском УМВД. В итоге на следующий день, несмотря на разъяснения сотрудников МВД и банка, мужчина всё же снял остатки со счёта и перевёл ещё 3 миллиона мошенникам.Более того, перед звонком от мошенников сварщик попал под профилактическое мероприятие МВД — в ходе обхода жилого сектора с ним была проведена обстоятельная разъяснительная беседа о различных видах мошенничества — полицейские после неё вручили ему памятку о том, как избежать уловок телефонных аферистов, рассказали в УВМД. Однако в итоге он всё равно стал жертвой мошенников. В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК.В пресс-группе УМВД напоминают, что не существует никаких «безопасных счетов» и «зеркальных займов». И что не следует беспрекословно верить тем, кто звонит или пишет, представляясь сотрудником Росфинмониторинга, ЦБ, ФСБ, МВД, портала Госуслуги, сотового оператора или другой структуры.