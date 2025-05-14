Экс-замглавы Каменска-Уральского арестован за взятку при ремонте теплосетей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Бывшего заместителя главы администрации Каменского городского округа Андрея Баранова взяли под стражу. Это связано с возбуждением против него уголовного дела о получении взятки в значительном размере.Как установили специалисты следственного отдела по городу Каменск-Уральский, в октябре 2024 года обвиняемый, используя служебное положение, получил от представителя подрядной организации, занимающейся капремонтом теплосетей в посёлке Мартюш, денежное вознаграждение. За эти деньги он обеспечил подписание актов выполненных работ и способствовал перечислению бюджетных средств. Сами противоправные действия были выявлены в ходе оперативных мероприятий, проведённых Управлением Федеральной службы безопасности по Свердловской области.В отношении экс-чиновника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее решение вынес суд, рассмотрев материалы, представленные следователем СК России. В настоящее время следствие продолжает собирать и закреплять доказательства: допрашиваются свидетели, изучается документация, проводятся иные процессуальные действия.Кроме того, расследуется параллельное уголовное дело в отношении предполагаемого взяткодателя. Он обвиняется по части 3 статьи 291 УК РФ («дача взятки в значительном размере за заведомо незаконные действия»). Как поясняют следователи, коммерсант передал деньги чиновнику лично, зная, что тот не вправе одобрять оплату работ, выполненных с нарушениями либо не в полном объёме. Этот фигурант также задержан и помещён под стражу.По обеим статьям Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.