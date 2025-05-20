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В Екатеринбурге мужчина ударил пенсионерку металлическим прутом и отобрал кошелёк
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге мужчина едва не повторил судьбу Раскольникова. Он пробрался в дом к пожилой женщине, ударил её по голове металлическим прутом и отобрал в кошелёк. К счастью, сама женщина, отделалась только ушибленной раной лба. Госпитализация ей не понадобилась.
Это произошло около полуночи 18 мая на улице Отрадной, где в частном доме проживает 70-летняя потерпевшая. В кошельке, который украли, были наличные и золотое кольцо.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, пенсионерка, обратившись в отделение полиции, заявила, что нападавший показался ей знаком – похожий мужчина ремонтировал крышу в её доме. Нападавшего нашли и задержали. Оказалось, что это был 42-летний местный житель, который не только оказывал ремонтные услуги, но и работал в одном из ЧОПов города. Ранее он уже был судим за несколько грабежей и разбоев.
Общая сумма ущерба, которую нападавший нанёс женщине, составила 50 тысяч рублей.
На задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ – «Разбой с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Это произошло около полуночи 18 мая на улице Отрадной, где в частном доме проживает 70-летняя потерпевшая. В кошельке, который украли, были наличные и золотое кольцо.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, пенсионерка, обратившись в отделение полиции, заявила, что нападавший показался ей знаком – похожий мужчина ремонтировал крышу в её доме. Нападавшего нашли и задержали. Оказалось, что это был 42-летний местный житель, который не только оказывал ремонтные услуги, но и работал в одном из ЧОПов города. Ранее он уже был судим за несколько грабежей и разбоев.
Общая сумма ущерба, которую нападавший нанёс женщине, составила 50 тысяч рублей.
На задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ – «Разбой с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
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