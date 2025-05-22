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Ревдинец ответит перед судом за убийство сестры
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ревдинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, 1961 года рождения. Ему вменяют убийство родной сестры.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, всё началось с того, что 11 марта 2025 года обвиняемый, вернувшись после работы, стал распивать спиртной. Далее, по версии следствия, последовал конфликт с сестрой, в ходе которого мужчина схватился за молоток и не менее двух раз ударил её по голове. От ударов женщина упала на пол. Однако мужчина не остановился и продолжил бить молотком ей по голове – экспертиза показала, что он ударил её не менее 21 раза. Сестра пыталась защищаться, поэтому следы ударов также нашли на правой кисти.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате расправы потерпевшая получила: многооскольчатый фрагментарный перелом костей свода, основания черепа и лицевого скелета глазничной области справа, вдавленный перелом в затылочной области по середине линии тела, перелом ветви нижней челюсти справа, перелом левой скуловой кости, множественные ушибленные раны волосистой части головы и лица – всё это привело к её смерти.
Рассматривать уголовное дело будут в Ревдинском городском суде. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, всё началось с того, что 11 марта 2025 года обвиняемый, вернувшись после работы, стал распивать спиртной. Далее, по версии следствия, последовал конфликт с сестрой, в ходе которого мужчина схватился за молоток и не менее двух раз ударил её по голове. От ударов женщина упала на пол. Однако мужчина не остановился и продолжил бить молотком ей по голове – экспертиза показала, что он ударил её не менее 21 раза. Сестра пыталась защищаться, поэтому следы ударов также нашли на правой кисти.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате расправы потерпевшая получила: многооскольчатый фрагментарный перелом костей свода, основания черепа и лицевого скелета глазничной области справа, вдавленный перелом в затылочной области по середине линии тела, перелом ветви нижней челюсти справа, перелом левой скуловой кости, множественные ушибленные раны волосистой части головы и лица – всё это привело к её смерти.
Рассматривать уголовное дело будут в Ревдинском городском суде. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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