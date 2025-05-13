В Нижнем Тагиле осудили сливавшего данные о покойниках экс-полицейского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 21 мая, мировой судья судебного участка №3 города Нижний Тагил вынес приговор бывшему оперативному дежурному МУ МВД России «Нижнетагильское». Под суд 32-летний капитан полиции попал за передачу конфиденциальной информации представителю ритуального агентства «Успение».Как установлено в ходе судебного разбирательства, с августа 2021 по июль 2024 года капитан полиции (теперь уже бывший) Роман Свинохов систематически передавал представителю ритуальной службы «Успение» сведения об адресах умерших жителей города. За каждый такой «слив» он получал от 3 до 9 тысяч рублей. Расчёты производились через посредника — женщину, которая переводила средства на банковский счёт полицейского, не зная о незаконной природе этих действий. В общей сумме обвиняемый заработал таким неправедным способом 136 тысяч рублей.Некоторые эпизоды преступной деятельности не попали под уголовное преследование из-за истечения срока давности. Но и тех, что попали, хватило, чтобы признать экс-полицейского виновным в получении взятки через посредника. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей и лишения права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 3 года.В отношении посредницы органы предварительного расследования отказали в возбуждении дела, установив её неосведомлённость. А вот представитель ритуальной службы, получавший данные, сейчас проходит процессуальную проверку — вопрос о его уголовной ответственности решается.