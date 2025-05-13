Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле осудили сливавшего данные о покойниках экс-полицейского

20.11 Среда, 21 мая 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня, 21 мая, мировой судья судебного участка №3 города Нижний Тагил вынес приговор бывшему оперативному дежурному МУ МВД России «Нижнетагильское». Под суд 32-летний капитан полиции попал за передачу конфиденциальной информации представителю ритуального агентства «Успение».

Как установлено в ходе судебного разбирательства, с августа 2021 по июль 2024 года капитан полиции (теперь уже бывший) Роман Свинохов систематически передавал представителю ритуальной службы «Успение» сведения об адресах умерших жителей города. За каждый такой «слив» он получал от 3 до 9 тысяч рублей. Расчёты производились через посредника — женщину, которая переводила средства на банковский счёт полицейского, не зная о незаконной природе этих действий. В общей сумме обвиняемый заработал таким неправедным способом 136 тысяч рублей.

Некоторые эпизоды преступной деятельности не попали под уголовное преследование из-за истечения срока давности. Но и тех, что попали, хватило, чтобы признать экс-полицейского виновным в получении взятки через посредника. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей и лишения права занимать должности в органах внутренних дел сроком на 3 года.

В отношении посредницы органы предварительного расследования отказали в возбуждении дела, установив её неосведомлённость. А вот представитель ритуальной службы, получавший данные, сейчас проходит процессуальную проверку — вопрос о его уголовной ответственности решается.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Передававшего ритуальному бизнесу данные об умерших экс-полицейского ждёт суд в Нижнем Тагиле
13 мая 2025
Прекращено уголовное дело о крушении вертолёта под Билимбаем после примирения сторон
21 мая 2025
Фельдшера из Нижнего Тагила оштрафовали за взятки
14 мая 2025
Бастрыкин снова требует доклад по делу экс-полицейского из Шали после сюжета на ТВ
21 мая 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Диабетикам Екатеринбурга без предупреждения стали выдавать новый российский инсулин

Хотя переводить на новые препараты должны под строгим контролем врачей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:50 Только 11% работающих уральцев готовы просить у начальства повышение зарплаты
21:13 В Екатеринбурге раскрыто совершённое 22 года назад двойное убийство
20:11 В Нижнем Тагиле осудили сливавшего данные о покойниках экс-полицейского
19:44 Психоделические секреты группы «Pink Floyd» раскроют в креативном кластере «Л52»
19:35 Свердловская пригородная компания расплатится с двумя детьми за неудобства
18:47 Слёт эко-защитников пройдёт в Саду Нурова
18:20 Треть свердловских пожаров вторника произошла в жилом секторе
17:53 В Екатеринбурге в жилом доме выявили незаконное производство сыра «элитных сортов»
17:32 Парк Павлика Морозова в Екатеринбурге планируют сделать особо охраняемой природной территорией
16:27 В Екатеринбурге за последние дни из окон выпали двое детей
16:13 В Екатеринбурге в 18-й раз состоится фестиваль «Коляда-Plays»
15:42 Уральский филиал Пушкинского музея прекратит работу в составе головного музея с 2026 года
14:50 Бастрыкин снова требует доклад по делу экс-полицейского из Шали после сюжета на ТВ
14:15 Екатеринбуржцам предложили поучаствовать в опросе о готовности сортировать отходы
13:27 В Екатеринбурге ищут новый дом для мишки Гриши, четыре года простоявшего у «Салюта»
13:13 В Екатеринбурге в посылке для заключённого нашли 38 свёртков с гашишем, спрятанным в финиках
12:58 Екатеринбуржец приговорён к 5,5 годам за организацию грабежа с участием несовершеннолетнего
12:48 Прекращено уголовное дело о крушении вертолёта под Билимбаем после примирения сторон
12:26 Жительница Нижнего Тагила подала в суд из-за невыполнения эзотерических услуг на сумму 1,7 млн рублей
11:50 В Екатеринбурге адвоката обвиняют в попытке вернуть деньги за билет с помощью поддельной справки
11:30 На Уралмаше восстановили движение трамваев, но скорость ограничена до 10 км/ч из-за работ
10:56 Комары стали причиной ДТП: в Берёзовском водительница наехала на сына-велосипедиста
10:37 В Верхней Пышме подростки направляли пневматический пистолет на прохожих — полиция изъяла оружие
10:14 Екатеринбург и Киров свяжет новый авиарейс: вылеты запустят уже в июне
09:50 В Екатеринбурге стартует цикл открытых лекций об аутизме в Ельцин Центре
09:29 В Екатеринбурге школьник на электросамокате выехал на дорогу и получил перелом
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
22:50 Только 11% работающих уральцев готовы просить у начальства повышение зарплаты
21:13 В Екатеринбурге раскрыто совершённое 22 года назад двойное убийство
20:11 В Нижнем Тагиле осудили сливавшего данные о покойниках экс-полицейского
19:44 Психоделические секреты группы «Pink Floyd» раскроют в креативном кластере «Л52»
19:35 Свердловская пригородная компания расплатится с двумя детьми за неудобства
18:47 Слёт эко-защитников пройдёт в Саду Нурова
18:20 Треть свердловских пожаров вторника произошла в жилом секторе
17:53 В Екатеринбурге в жилом доме выявили незаконное производство сыра «элитных сортов»
17:32 Парк Павлика Морозова в Екатеринбурге планируют сделать особо охраняемой природной территорией
16:27 В Екатеринбурге за последние дни из окон выпали двое детей
16:13 В Екатеринбурге в 18-й раз состоится фестиваль «Коляда-Plays»
15:42 Уральский филиал Пушкинского музея прекратит работу в составе головного музея с 2026 года
14:50 Бастрыкин снова требует доклад по делу экс-полицейского из Шали после сюжета на ТВ
14:15 Екатеринбуржцам предложили поучаствовать в опросе о готовности сортировать отходы
13:27 В Екатеринбурге ищут новый дом для мишки Гриши, четыре года простоявшего у «Салюта»
13:13 В Екатеринбурге в посылке для заключённого нашли 38 свёртков с гашишем, спрятанным в финиках
12:58 Екатеринбуржец приговорён к 5,5 годам за организацию грабежа с участием несовершеннолетнего
12:48 Прекращено уголовное дело о крушении вертолёта под Билимбаем после примирения сторон
12:26 Жительница Нижнего Тагила подала в суд из-за невыполнения эзотерических услуг на сумму 1,7 млн рублей
11:50 В Екатеринбурге адвоката обвиняют в попытке вернуть деньги за билет с помощью поддельной справки
11:30 На Уралмаше восстановили движение трамваев, но скорость ограничена до 10 км/ч из-за работ
10:56 Комары стали причиной ДТП: в Берёзовском водительница наехала на сына-велосипедиста
10:37 В Верхней Пышме подростки направляли пневматический пистолет на прохожих — полиция изъяла оружие
10:14 Екатеринбург и Киров свяжет новый авиарейс: вылеты запустят уже в июне
09:50 В Екатеринбурге стартует цикл открытых лекций об аутизме в Ельцин Центре
09:29 В Екатеринбурге школьник на электросамокате выехал на дорогу и получил перелом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK