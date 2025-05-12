Обвиняемых в покушении на убийство нижнесергинских близнецов готовы судить

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев-близнецов 1990 года рождения, проживающих в Нижнесергинском районе. Им вменяется покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью, а также незаконное хранение взрывчатых веществ.По данным Следственного комитета России, вечером 27 февраля 2025 года в одной из деревень района между обвиняемыми и их 38-летним собутыльником произошел конфликт. Разговор за столом стремительно перерос в расправу: мужчины избили своего оппонента руками, ногами и деревянной тростью. На этом они не остановились — вытащили жертву на улицу, облили горючей жидкостью и подожгли. Мужчина получил тяжёлые ожоги, но выжил благодаря вмешательству местных жителей. Один из очевидцев набросил на пылающего мужчину куртку и стал тушить огонь снегом, другой — остановил нападавших, которые пытались продолжить расправу, уже вооружившись деревянной доской.После нападения братья скрылись, но были оперативно задержаны сотрудниками уголовного розыска. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, правоохранители быстро установили личности нападавших. По его словам, сообщения о происшествии поступили в полицию практически одновременно — как от очевидцев, так и из медицинского учреждения, куда был доставлен пострадавший.В ходе обыска по месту жительства родственников подозреваемых сотрудники полиции обнаружили около 200 граммов пороха, хранившегося без соответствующего разрешения. По этой причине в отношении братьев было возбуждено дополнительное уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ.Оба обвиняемых взяты под стражу. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: «Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ, совершённое группой лиц». Уголовное дело уже находится в суде и ожидает даты начала процесса.