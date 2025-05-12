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Обвиняемых в покушении на убийство нижнесергинских близнецов готовы судить

20.20 Вторник, 20 мая 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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В Свердловской области следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении двух братьев-близнецов 1990 года рождения, проживающих в Нижнесергинском районе. Им вменяется покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью, а также незаконное хранение взрывчатых веществ.

По данным Следственного комитета России, вечером 27 февраля 2025 года в одной из деревень района между обвиняемыми и их 38-летним собутыльником произошел конфликт. Разговор за столом стремительно перерос в расправу: мужчины избили своего оппонента руками, ногами и деревянной тростью. На этом они не остановились — вытащили жертву на улицу, облили горючей жидкостью и подожгли. Мужчина получил тяжёлые ожоги, но выжил благодаря вмешательству местных жителей. Один из очевидцев набросил на пылающего мужчину куртку и стал тушить огонь снегом, другой — остановил нападавших, которые пытались продолжить расправу, уже вооружившись деревянной доской.

После нападения братья скрылись, но были оперативно задержаны сотрудниками уголовного розыска. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, правоохранители быстро установили личности нападавших. По его словам, сообщения о происшествии поступили в полицию практически одновременно — как от очевидцев, так и из медицинского учреждения, куда был доставлен пострадавший.

В ходе обыска по месту жительства родственников подозреваемых сотрудники полиции обнаружили около 200 граммов пороха, хранившегося без соответствующего разрешения. По этой причине в отношении братьев было возбуждено дополнительное уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Оба обвиняемых взяты под стражу. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: «Покушение на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ, совершённое группой лиц». Уголовное дело уже находится в суде и ожидает даты начала процесса.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:39 Паслер пообещал выделение дополнительных средств на сферу ЖКХ
17:16 В Свердловской области рассмотрят дело о хищении свыше двух миллионов рублей субсидий
16:33 Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 автобусов-гармошек
16:18 В Екатеринбурге мужчина пытался поджечь кафе на улице Щорса
15:50 После избиения школьницы её сверстницами в Первоуральске возбудили уголовное дело
15:10 Военный суд в Екатеринбурге приговорил к 16 годам анархиста, обвиняемого в поджоге военкомата в Березовском
14:27 Более 20 миллионов спам-звонков заблокировали в Свердловской области с начала года
13:54 На два месяца ограничат движение по улице Чернышевского в Екатеринбурге
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12:48 Свердловские зарплаты отстают от среднероссийского уровня на 9,5 тысячи рублей
12:06 Почти 167 килограммов вещей «в подарок» изъяли у супругов в Кольцово
10:56 С начала сезона в Свердловской области от клещей пострадало 11 тысяч человек
10:53 Ревдинского подростка осудили за нетрезвое вождение и грабеж
10:02 Из-за коммунальной аварии на Уралмаше закрыли трамвайное движение
09:33 В Екатеринбурге на Плотинке прикрыли торговлю алкогольным мороженым
20:45 Почти 200 нарушений пожарной безопасности выявили в Свердловской области за неделю
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