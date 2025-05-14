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В Свердловской области рассмотрят дело о хищении свыше двух миллионов рублей субсидий
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области рассмотрят уголовное дело об «исчезновении» свыше двух миллионов рублей, выделенных на сельскохозяйственные работы в качестве меры поддержки.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, обвиняемыми по этому делу проходят двое местных жителей. Им в зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, эти деньги похитили в период с декабря 2022 года по май 2024 года. Следствие считает, что обвиняемые получили меры государственной и областной поддержки для выполнения работ по подготовке земли сельскохозяйственного назначения к использованию, но по факту эти работы проводить не стали. В отчётах о том, на что пошил деньги, оказалась ложная информация.
Уголовное дело будут рассматривать в Белоярском районном суде.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, обвиняемыми по этому делу проходят двое местных жителей. Им в зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, эти деньги похитили в период с декабря 2022 года по май 2024 года. Следствие считает, что обвиняемые получили меры государственной и областной поддержки для выполнения работ по подготовке земли сельскохозяйственного назначения к использованию, но по факту эти работы проводить не стали. В отчётах о том, на что пошил деньги, оказалась ложная информация.
«В результате незаконных действий обвиняемых региональному министерству агропромышленного комплекса и потребительского рынка причинен материальный ущерб на сумму более 2 миллионов рублей»,
– рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело будут рассматривать в Белоярском районном суде.
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