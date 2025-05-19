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Военный суд в Екатеринбурге приговорил к 16 годам анархиста, обвиняемого в поджоге военкомата в Березовском

15.10 Вторник, 20 мая 2025
Фото Максима Ефремова для Вечерних ведомостей
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Тройка судей Центрального окружного военного суда во главе с Сергеем Телебой признала 27-летнего Алексея Рожкова в совершении террористического акта, распространении военных «фейков» и оправдании терроризма. Приговором ему назначено 16 лет лишения свободы.

Гособвинитель запрашивал для Рожкова 19 лет лишения свободы.

Из 16 лет заключения молодой человек должен провести пять лет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима, сообщил корреспондент Вечерних ведомостей из зала суда. Также подсудимому запретили администрировать сайты в интернете на срок четыре года.

Алексея Рожкова почти больше двух лет судили за попытку поджога, которую он совершил 11 марта 2022 года. Молодой человек нарисовал на военкомате в Берёзовском знак «пацифик» и кинул в здание три бутылки «коктейля Молотова». Одна из бутылок разбила стеклянную входную дверь, из-за чего в тамбуре начался пожар. Его смогла потушить женщина-сторож. Позже Рожкова задержал патруль ДПС неподалеку от военкомата.

В результате попытки поджога никто не пострадал, но молодого человека сначала обвинили в покушении на убийство охранницы. Затем дело переквалифицировали на уничтожение чужого имущества (часть 2 статьи 167 УК).

Сначала Берёзовский суд отправил Алексея Рожкова под стражу, но позже отпустил его под подписку о невыезде. Осенью 2022 года Рожков узнал, что ему собираются снова переквалифицировать статью на более тяжкую – на «теракт» (часть 1 статьи 205 УК РФ), и выехал из России в Кыргызстан. Однако в мае 2023 года стало известно, что местные силовики задержали молодого человека и передали его сотрудникам ФСБ. По некоторым данным, его вывезли в Россию в обход процедуры экстрадиции. Как только обвиняемый оказался в Екатеринбурге, Берёзовский суд отправил его в СИЗО, где до приговора молодой человек находился два года.

Алексею Рожкову также предъявили обвинение по статьям об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и распространении «фейков» об армии РФ (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ), за интервью YouTube-каналу «Ходорковский live» (М.Б. Ходорковский внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), которое дал Рожков, пока находился в Кыргызстане.

На суде молодой человек не отрицал свою вину в попытке поджога, но отказался признавать вину в теракте, так как считал, что не собирался причинять никому вред, а лишь хотел привлечь внимание к боевым действиям в Украине и отправке срочников в зону боевых действий, о которой он читал в новостях. Также он не признал вину в распространении «фейков» и оправдании терроризма, считая, что он лишь выразил своё мнение.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:10 Военный суд в Екатеринбурге приговорил к 16 годам анархиста, обвиняемого в поджоге военкомата в Березовском
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10:53 Ревдинского подростка осудили за нетрезвое вождение и грабеж
10:02 Из-за коммунальной аварии на Уралмаше закрыли трамвайное движение
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20:45 Почти 200 нарушений пожарной безопасности выявили в Свердловской области за неделю
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