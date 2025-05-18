Ревдинского подростка осудили за нетрезвое вождение и грабеж

– рассказали в пресс-службе.

«В судебном заседании допрошены свидетели – очевидцы преступлений, которые подтвердили совершенные деяния несовершеннолетним по фактам грабежа и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Допрошен несовершеннолетний, который вину в преступлениях признал полностью и раскаялся в содеянном. Ущерб магазину возместил»,