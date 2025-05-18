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Ревдинского подростка осудили за нетрезвое вождение и грабеж
Фото: Ревдинский городской суд
В Ревде вынесли приговор 17-летнему местному жителю, который, ещё не достигнув совершеннолетия, успел дважды сесть пьяным за руль и ограбить магазин.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в последний раз пьяным за руль он сел в августе прошлого года. Тогда его остановили сотрудники ГИБДД, заметившие Ford Focus, который ехал с большой скоростью. Так как ранее подросток уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение, на него возбудили уголовное дело.
Ещё через два месяца подростка поймали на грабеже. Молодой человек спокойно вынес из «Пятерочки» 20 бутылок пива, пройдя мимо кассы. Ущерб составил 1359 рублей 80 копеек.
Суд признал подростка виновным и назначил ему 120 часов обязательных работ с лишением водительских прав на срок 2 года. В силу возраста их у осуждённого и не было, но получить их из-за наказания в ближайшие пару лет он не сможет.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в последний раз пьяным за руль он сел в августе прошлого года. Тогда его остановили сотрудники ГИБДД, заметившие Ford Focus, который ехал с большой скоростью. Так как ранее подросток уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение, на него возбудили уголовное дело.
Ещё через два месяца подростка поймали на грабеже. Молодой человек спокойно вынес из «Пятерочки» 20 бутылок пива, пройдя мимо кассы. Ущерб составил 1359 рублей 80 копеек.
«В судебном заседании допрошены свидетели – очевидцы преступлений, которые подтвердили совершенные деяния несовершеннолетним по фактам грабежа и управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Допрошен несовершеннолетний, который вину в преступлениях признал полностью и раскаялся в содеянном. Ущерб магазину возместил»,
– рассказали в пресс-службе.
Суд признал подростка виновным и назначил ему 120 часов обязательных работ с лишением водительских прав на срок 2 года. В силу возраста их у осуждённого и не было, но получить их из-за наказания в ближайшие пару лет он не сможет.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.
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