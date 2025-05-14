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Семь лет лишения свободы добавили осуждённому за попытку подкупа и оборот наркотиков в СИЗО Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге осуждённому добавили семь лет лишения свободы к основному сроку за попытку подкупить сотрудника СИЗО. Помимо этого, суд признал его виновным в незаконном обороте наркотиков.
Как рассказали в Кировском районном суде, было установлено, что Паял Амоян предложил сотруднику следственного изолятора принести за вознаграждение телефоны и комплектующие к нему устройства, чтобы он мог выходить в интернет. О поступившем предложении от осуждённого сотрудник доложил руководству, после чего действия осуждённого стали фиксировать.
В итоге по совокупности преступлений приговорили к семи года годам лишения свободы. С учётом наказания, которое он уже отбывает, он проведёт в исправительной колонии строгого режима восемь лет. Кроме этого, ему был назначен штраф в размере десятикратной суммы взятки – 200 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в Кировском районном суде, было установлено, что Паял Амоян предложил сотруднику следственного изолятора принести за вознаграждение телефоны и комплектующие к нему устройства, чтобы он мог выходить в интернет. О поступившем предложении от осуждённого сотрудник доложил руководству, после чего действия осуждённого стали фиксировать.
«Кроме денежных средств, в размере 20 тысяч рублей, в качестве вознаграждения за совершение незаконных действий Паял Амоян передал сотруднику СИЗО наркотическое средство, тем самым осуществил его сбыт»,
– сообщили в суде.
В итоге по совокупности преступлений приговорили к семи года годам лишения свободы. С учётом наказания, которое он уже отбывает, он проведёт в исправительной колонии строгого режима восемь лет. Кроме этого, ему был назначен штраф в размере десятикратной суммы взятки – 200 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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