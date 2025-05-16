Возрастное ограничение 18+
Вступил в силу приговор безучастным наблюдателям убийства аспиранта в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД, признанных виновными в халатности, повлекшей смерть человека. Теперь судебное решение вступило в законную силу.
Напомним, что речь идёт о трагическом инциденте, произошедшем ранним утром 18 августа 2023 года на перекрёстке екатеринбургских улиц Малышева и 8 Марта. В результате конфликта между 32-летним аспирантом Уральского федерального университета из Габона и 23-летним местным жителем завязалась драка, в ходе которой иностранный студент получил смертельные травмы. Фомин с места преступления скрылся.
Однако наиболее резонансной стала роль сотрудников ДПС, находившихся неподалёку в патрульной машине. Как установило следствие, инспекторы Геннадий Изергин и Иван Олейников стали очевидцами конфликта, но не вмешались, несмотря на обращения свидетелей. Более того, после произошедшего они не предприняли никаких действий для задержания преступника.
Суд признал действия инспекторов халатными. По части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), Изергину и Олейникову назначено наказание в виде 3 лет и 5 месяцев принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства, а также запретом на работу в правоохранительных органах на 2 года.
Обе стороны пытались обжаловать приговор — как защита, настаивавшая на смягчении, так и прокуратура, считавшая наказание чрезмерно мягким. Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменений, подтвердив обоснованность выводов суда первой инстанции.
Напомним, что речь идёт о трагическом инциденте, произошедшем ранним утром 18 августа 2023 года на перекрёстке екатеринбургских улиц Малышева и 8 Марта. В результате конфликта между 32-летним аспирантом Уральского федерального университета из Габона и 23-летним местным жителем завязалась драка, в ходе которой иностранный студент получил смертельные травмы. Фомин с места преступления скрылся.
Однако наиболее резонансной стала роль сотрудников ДПС, находившихся неподалёку в патрульной машине. Как установило следствие, инспекторы Геннадий Изергин и Иван Олейников стали очевидцами конфликта, но не вмешались, несмотря на обращения свидетелей. Более того, после произошедшего они не предприняли никаких действий для задержания преступника.
Суд признал действия инспекторов халатными. По части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), Изергину и Олейникову назначено наказание в виде 3 лет и 5 месяцев принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства, а также запретом на работу в правоохранительных органах на 2 года.
Обе стороны пытались обжаловать приговор — как защита, настаивавшая на смягчении, так и прокуратура, считавшая наказание чрезмерно мягким. Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменений, подтвердив обоснованность выводов суда первой инстанции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию