Вступил в силу приговор безучастным наблюдателям убийства аспиранта в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении двух бывших сотрудников ГИБДД, признанных виновными в халатности, повлекшей смерть человека. Теперь судебное решение вступило в законную силу.Напомним, что речь идёт о трагическом инциденте, произошедшем ранним утром 18 августа 2023 года на перекрёстке екатеринбургских улиц Малышева и 8 Марта. В результате конфликта между 32-летним аспирантом Уральского федерального университета из Габона и 23-летним местным жителем завязалась драка, в ходе которой иностранный студент получил смертельные травмы. Фомин с места преступления скрылся.Однако наиболее резонансной стала роль сотрудников ДПС, находившихся неподалёку в патрульной машине. Как установило следствие, инспекторы Геннадий Изергин и Иван Олейников стали очевидцами конфликта, но не вмешались, несмотря на обращения свидетелей. Более того, после произошедшего они не предприняли никаких действий для задержания преступника.Суд признал действия инспекторов халатными. По части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), Изергину и Олейникову назначено наказание в виде 3 лет и 5 месяцев принудительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства, а также запретом на работу в правоохранительных органах на 2 года.Обе стороны пытались обжаловать приговор — как защита, настаивавшая на смягчении, так и прокуратура, считавшая наказание чрезмерно мягким. Однако Свердловский областной суд оставил решение без изменений, подтвердив обоснованность выводов суда первой инстанции.