Свердловчанина осудили за контрабанду челябинского леса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Челябинской области суд вынес приговор 34-летнему жителю Свердловской области, который признан виновным в незаконном вывозе стратегически важного природного ресурса — древесины хвойных пород. Дело рассматривал Троицкий городской суд, признав действия подсудимого нарушающими часть 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда в крупном размере»).По данным следствия и суда, в октябре 2024 года обвиняемый, выступая как представитель индивидуального предпринимателя и действуя в рамках внешнеэкономического контракта, организовал вывоз за пределы страны древесины объемом свыше 29 кубометров. Рыночная стоимость этой партии лесоматериалов превышала 300 тысяч рублей. При этом, чтобы скрыть истинные объемы груза, мужчина предоставил таможенным органам поддельные товаросопроводительные документы, в которых было указано заниженное количество перемещаемой древесины.Как подчеркивают в Уральской транспортной прокуратуре, действия подсудимого были направлены на извлечение незаконной прибыли и представляли угрозу устойчивому использованию природных ресурсов страны. Несмотря на то, что лес не был переработан и переправлен в третьи руки, факт попытки вывоза стратегического ресурса был квалифицирован как завершенное преступление.Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Контрабандные лесоматериалы конфискованы и обращены в доход государства.