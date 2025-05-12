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Экс-замглавы свердловского «Оператора электронного правительства» оставили под стражей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В объединённой пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что бывший заместитель главы регионального ГБУ «Оператора электронного правительства» Сергей Леднев остаётся в СИЗО.
Решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей его отправил Ленинский районный суд Екатеринбурга ещё 18 апреля 2025 года. Защита Леднева обжаловала постановление, но Свердловский областной суд, заслушав доводы обвиняемого, его адвоката и прокурора, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
Он будет оставаться в СИЗО до 14 июня 2025 года включительно.
Известно, что Сергею Ледневу вменяют пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере) и часть 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы). Детали его уголовного дела пока неизвестны.
В задачи ГБУ «Оператор электронного правительства» Свердловской области» выходит поддержка и обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры исполнительной власти региона.
Решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей его отправил Ленинский районный суд Екатеринбурга ещё 18 апреля 2025 года. Защита Леднева обжаловала постановление, но Свердловский областной суд, заслушав доводы обвиняемого, его адвоката и прокурора, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.
Он будет оставаться в СИЗО до 14 июня 2025 года включительно.
Известно, что Сергею Ледневу вменяют пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере) и часть 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями вопреки интересам службы). Детали его уголовного дела пока неизвестны.
В задачи ГБУ «Оператор электронного правительства» Свердловской области» выходит поддержка и обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры исполнительной власти региона.
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