В Екатеринбурге женщину с малышом в коляске уличили в серии краж





– рассказали в полиции. «Наблюдение за ней позволило зафиксировать моменты хищения товаров на сумму порядка 5 000 рублей, среди которых были продукты питания, бытовая химия и игрушки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали женщину, которая приходила в гипермаркет с малышом в коляске и обчищала полки магазина. Её подозревают в серии краж.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, «серийная воровка» была задержана сотрудниками Росгвардии. Сотрудники службы безопасности гипермаркета заметили, что покупательница складывает товары в детскую коляску, а потом уходит, проходя мимо кассы без оплаты. Об этом они сообщили в вневедомственную охрану, после чего на место прибыла группа задержания. Уже росгвардейцам сотрудники службы безопасности рассказали о своих подозрениях.В итоге женщину задержали и доставили в ОП №8.Позже выяснилось, что замеченная сотрудниками службы безопасности магазина кража оказалась не единственной. Во время изучения архива записей видеонаблюдения обнаружилось более десяти подобных эпизодов. Во всех случаях женщина прятала товар в детской коляске и покидала магазин. Возбуждено несколько уголовных дел о кражах.Общую сумму ущерба, который «покупательница» нанесла магазину, в полиции не назвали. Сообщается, что женщину ещё продолжают проверять на причастность к других кражам.