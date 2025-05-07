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Фельдшера из Нижнего Тагила оштрафовали за взятки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле завершилось судебное разбирательство по делу о взяточничестве в медицинской сфере. Ленинский районный суд признал фельдшера городской поликлиники №3 Ольгу Некрашевич виновной в получении взяток и служебном подлоге.
Следствие установило, что с мая 2024 года женщина оформляла листки временной нетрудоспособности за денежное вознаграждение, не утруждая себя при этом фактическим осмотром пациентов. За внесение заведомо ложных сведений в официальные документы ей передавали суммы до 3 тысяч рублей, преимущественно через посредников.
В ходе судебного процесса были доказаны три эпизода получения взяток, а также неоднократные случаи служебного подлога. По совокупности нарушений суд назначил Некрашевич наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, который должен быть перечислен в доход государства.
Как отмечают в суде, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
Следствие установило, что с мая 2024 года женщина оформляла листки временной нетрудоспособности за денежное вознаграждение, не утруждая себя при этом фактическим осмотром пациентов. За внесение заведомо ложных сведений в официальные документы ей передавали суммы до 3 тысяч рублей, преимущественно через посредников.
В ходе судебного процесса были доказаны три эпизода получения взяток, а также неоднократные случаи служебного подлога. По совокупности нарушений суд назначил Некрашевич наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, который должен быть перечислен в доход государства.
Как отмечают в суде, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
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