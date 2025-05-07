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За кражу 2,5 миллионов рублей у зятя подруги будут судить жительницу Берёзовского
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Берёзовском будут судить местную жительницу, которую обвиняют в хищении 2,5 миллионов рублей у тебя подруги.
По версии следствия, 7 марта 2025 года женщина пришла в гости к своей подруге и украла семейные сбережения. Как рассказали в телеграм-канале пресс-службы судов Свердловской области, хозяйка квартиры во время распития спиртного похвасталась сбережениями зятя – пакет с 2,5 миллиона рублей, которые он копил на протяжении десяти лет. Позже, когда она уснула, гостья забрала пакет и ушла.
Впоследствии женщину задержали в аэропорту Екатеринбурга. Однако деньги, как сообщается, она к тому моменту успела потратить.
Задержанной вменяют кражу в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Дело будут рассматривать 27 мая в Берёзовском городском суде.
По версии следствия, 7 марта 2025 года женщина пришла в гости к своей подруге и украла семейные сбережения. Как рассказали в телеграм-канале пресс-службы судов Свердловской области, хозяйка квартиры во время распития спиртного похвасталась сбережениями зятя – пакет с 2,5 миллиона рублей, которые он копил на протяжении десяти лет. Позже, когда она уснула, гостья забрала пакет и ушла.
Впоследствии женщину задержали в аэропорту Екатеринбурга. Однако деньги, как сообщается, она к тому моменту успела потратить.
Задержанной вменяют кражу в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Дело будут рассматривать 27 мая в Берёзовском городском суде.
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