Более 5,5 тысячи литров алкоголя произвёл в гараже житель Свердловской области





– рассказали в прокуратуре области. «Общий объём незаконно произведенного алкоголя составил более 5,5 тысячи литров стоимостью около 1 миллиона рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Белоярском районе Свердловской области в суд передали уголовное дело местного жителя, который произвёл в гараже 5,5 тысячи литров алкоголя.По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2024 года приобрёл всё необходимое для производства алкогольной продукции, разместил это в гаражном боксе, который арендовал в Заречном, и путём смешивания спирта с водой и разными концентратами делал алкоголь. При этом необходимой лицензии для производства спиртосодержащей продукции у него не было.Продавать алкоголь он планировал прямо из гаража, в котором его делал, а также в Екатеринбурге. Однако сделать это не успел, так как в сентябре прошлого года правоохранители накрыли его «гаражное» производство и изъяли всю продукцию.На самого «производителя» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ (производство, приобретение, хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в крупном размере). Рассматривать дело будут в Белоярском районном суде.