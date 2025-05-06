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Более 5,5 тысячи литров алкоголя произвёл в гараже житель Свердловской области

12.49 Среда, 14 мая 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Белоярском районе Свердловской области в суд передали уголовное дело местного жителя, который произвёл в гараже 5,5 тысячи литров алкоголя.

По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2024 года приобрёл всё необходимое для производства алкогольной продукции, разместил это в гаражном боксе, который арендовал в Заречном, и путём смешивания спирта с водой и разными концентратами делал алкоголь. При этом необходимой лицензии для производства спиртосодержащей продукции у него не было.

«Общий объём незаконно произведенного алкоголя составил более 5,5 тысячи литров стоимостью около 1 миллиона рублей»,

– рассказали в прокуратуре области.


Продавать алкоголь он планировал прямо из гаража, в котором его делал, а также в Екатеринбурге. Однако сделать это не успел, так как в сентябре прошлого года правоохранители накрыли его «гаражное» производство и изъяли всю продукцию.

На самого «производителя» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ (производство, приобретение, хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в крупном размере). Рассматривать дело будут в Белоярском районном суде.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:49 Более 5,5 тысячи литров алкоголя произвёл в гараже житель Свердловской области
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11:43 По подозрению в краже телефона в Екатеринбурге задержали иностранца
11:07 Пострадавшей от упавшего дорожного знака девочки в Екатеринбурге выплатят компенсацию
10:34 ГИБДД уделит особое внимание соблюдению ПДД детьми в Екатеринбурге
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08:39 В одной из частных клиник Екатеринбурга скончалась женщина
21:02 На дороге в Заречном пострадал маленький мальчик
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16:19 В СМИ сообщают о найденном в Екатеринбурге трупе без глаз
16:04 В Нижнем Тагиле передали в суд дело бросившей на скамейки новорождённого сына матери
15:33 Фестиваль бездомных животных «Дорога домой» пройдёт в парке Маяковского
15:07 Условный срок получил полевчанин за лжеминирование больницы
14:05 В 2025 году в Екатеринбурге собираются избавиться от 318 киосков
12:58 Глава СК проконтролирует проверку по обращению жильцов аварийного дома в Нижней Туре
12:55 Школьникам в игровой форме расскажут о работе антифрод-специалистов
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