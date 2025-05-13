По подозрению в краже телефона в Екатеринбурге задержали иностранца





– рассказали в управлении. «В качестве наказания нарушителю назначен штраф в размере 2 000 рублей. Также в отношении иностранца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Время до суда фигурант уголовного дела проведет в центре временного содержания иностранных граждан»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге по подозрению в краже мобильного телефона задержали 30-летнего иностранца. Похищенный телефон уже изъяли, сообщили Вечерним ведомостям в управлении на транспорте МВД по УрФО.Как выяснили сотрудники транспортной полиции, 7 мая 2025 года подозреваемый приехал на екатеринбургский вокзал, чтобы купить билеты до Москвы, где он сейчас временно проживает (в Свердловскую область он приезжал навестить родственников). Телефон он похитил, когда находился в зале ожидания. Увидев, что хозяин мобильника спит, мужчина забрал телефон и сразу же направился в салон сотовой связи, где ему разблокировали гаджет и восстановили сим-карту. Уже после этого он вернулся на вокзал, купил билеты и отправился в зал ожидания. Именно там его и задержали транспортные полицейские.По словам подозреваемого, когда он увидел спящего мужчину, решил воспользоваться моментом, так как недавно потерял свой собственный телефон.В отношении иностранца возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража с причинением значительного ущерба гражданину»). Однако только этим дело не кончилось. В ходе проверке выяснилось, что у подозреваемого отсутствует регистрация и патент на осуществление трудовой деятельности. Поэтому на него также составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ»).