В Сухом Логу осуждена банда «недвижимых» мошенников

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сухоложский городской суд поставил точку в резонансном уголовном деле о мошенничестве в сфере недвижимости. На скамье подсудимых приговора дожидались сразу семь жителей региона, которых обвиняли в хищении имущества и прав на жильё у социально уязвимых граждан.Как установило следствие, с 2009 по 2020 год обвиняемые, имевшие опыт в операциях с недвижимостью, объединились в организованную преступную группу. Целью их изначально стала нажива за счёт одиноких, социально незащищённых граждан, злоупотребляющих алкоголем и имеющих задолженности по коммунальным платежам. Жертвами становились собственники квартир в Екатеринбурге и Сухом Логу.Под предлогом помощи в продаже жилья и обещания купить им новое на вырученные средства мошенники получали доверенности и доступ к имуществу. В ряде случаев они полностью присваивали деньги от сделок, а иногда – оформляли квартиры на себя, используя подложные документы и заблуждение потерпевших. Действия злоумышленников приводили к потере людьми единственного жилья, а общий ущерб, причинённый жертвам, превысил 10 миллионов рублей. Деятельность группы была пресечена в июле 2020 года, когда оперативники задержали участников преступной схемы.Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя и степень участия каждого из фигурантов, назначил наказание четырем обвиняемым — от 4 лет 6 месяцев до 7 лет лишения свободы. Трое из них будут отбывать срок в колонии общего режима, один — в колонии строгого режима. Одна из участниц получила условный срок — 2 года с аналогичным испытательным сроком. Два других мужчины освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. Материалы в отношении еще одного соучастника выделены в отдельное производство — его дело в настоящее время рассматривается судом, — поясняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.