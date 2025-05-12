В Екатеринбурге за взятки будут судить экс-полицейскую из миграционного отдела





сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «Следственным отделом по Чкаловскому району города завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции №12 Екатеринбурга. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ – "получение взятки"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге перед судом будет отвечать бывшая сотрудница полиции из отдела по вопросам миграции. Её обвиняют в получении взятки.По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемая приняла взятку за приём документов для получения вида на жительство иностранных граждан, без очереди и талана-подтверждения.Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.В ближайшее время уголовное дело бывшей сотрудницы полиции с утверждённым обвинительным заключением передадут в суд, добавили в СК.