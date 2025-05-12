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В Екатеринбурге за взятки будут судить экс-полицейскую из миграционного отдела
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перед судом будет отвечать бывшая сотрудница полиции из отдела по вопросам миграции. Её обвиняют в получении взятки.
По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемая приняла взятку за приём документов для получения вида на жительство иностранных граждан, без очереди и талана-подтверждения.
Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.
В ближайшее время уголовное дело бывшей сотрудницы полиции с утверждённым обвинительным заключением передадут в суд, добавили в СК.
«Следственным отделом по Чкаловскому району города завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отдела по вопросам миграции отдела полиции №12 Екатеринбурга. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ – "получение взятки"»,
– сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, в июне 2023 года обвиняемая приняла взятку за приём документов для получения вида на жительство иностранных граждан, без очереди и талана-подтверждения.
Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.
В ближайшее время уголовное дело бывшей сотрудницы полиции с утверждённым обвинительным заключением передадут в суд, добавили в СК.
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