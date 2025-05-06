Аферист из колонии обманул жительницу Екатеринбурга на 650 тысяч рублей





– рассказали в полиции. «В ходе разбирательства стало ясно, что некий ловкий мошенник обманул обоих участников сделки и получил порядка 650 тысяч рублей. При этом, по оценке владелицы, стоимость монет составляла порядка 900 тысяч»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Мошенник, находясь в колонии, сумел обмануть на деньги сразу двух человек. Одной из них оказалась жительница Екатеринбурга, продававшая через интернет монеты из драгоценных металлов.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в городском УМВД, с потерпевшей связался некий «Николай», сообщивший, что намерен купить монеты, но лично забрать их не может. Покупатель объяснил это тем, что он находится в Москве, поэтому попросил женщину отнести монеты в комиссионный магазин, где якобы работает его знакомый. Екатеринбурженка так и поступила: сдав монеты и получив квитанцию, она стала ждать ответа, но «Николай» так и не вышел на связь и не перевёл деньги.Вскоре аккаунт покупателя на торговой площадке и вовсе оказался заблокирован. Осознав, что это обман, потерпевшая обратилась в полицию. Оперативники опросили «знакомого» из комиссионки, который там был администратором, и выяснили, что никакого знакомого на самом деле не было.Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, попросивший принять монеты в залог. Звонивший объяснил ему, что находится за городом, поэтому ценности принесёт его «супруга», а также попросил ничего ей не говорить. Он якобы влез в долги и не хотел, чтобы жена узнала об этом. Поэтому администратор комиссионного магазина без лишних разговоров принял монеты и перевёл деньги на карту афериста.Поиск самого обманщика привёл полицейских в исправительную колонию на территории другой области, где аферист отбывал наказание за разбой. Как оказалось, эту схему он провернул при помощи двух ранее судимых подельниц. Они помогали ему создавать аккаунты на торговых площадках и снимать деньги. Обе дамы также проживают на территории другого субъекта. Теперь на троицу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц».