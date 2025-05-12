Взят под стражу избивший в Екатеринбурге девушку-курьера мужчина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в хулиганском нападении на женщину. Решение принято сегодня, 12 мая, по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой района.По данным следствия, инцидент произошёл в праздничный день, 9 мая. Обвиняемый, грубо нарушая общественный порядок, применил насилие в отношении 27-летней женщины, работающей курьером. Причиной конфликта стал спор о правильности парковки на стоянке возле проспекта Космонавтов. Действия мужчины квалифицированы по пункту «а» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — хулиганство с применением насилия к гражданам.Представитель прокуратуры заявил в суде, что обвиняемый может скрыться от следствия, продолжить преступную деятельность или оказать давление на потерпевшую и свидетелей. Также есть основания полагать, что он может уничтожить или скрыть ещё не изъятые доказательства.Суд, приняв во внимание доводы следствия и прокуратуры, постановил заключить обвиняемого под стражу сроком на два месяца — до 9 июля 2025 года включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, — отмечают в областной прокуратуре.