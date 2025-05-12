За организацию игр в покер в Нижней Туре будут судить четырёх человек





– рассказали в прокуратуре. «Противоправная деятельность группы пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Свердловской области с участием представителей иных правоохранительных органов, игровое оборудование изъято»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижней Туре перед судом будут отвечать четыре человека, которые, по версии следствия, два с половиной года проводили незаконные игры в покер.Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, следствие полагает, что обвиняемые с июня 2021 года по декабрь 2023 года, организовывали встречи для игры в покер, принимая деньги в обмен на покерные фишки и выдавая выигрыши. Игроков они находили в интернете. Сами игры проводились вне игорной зоны, что запрещено законом.Организаторам игровых встреч было предъявлено обвинение по части 2 статьи 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело уже передали в суд.