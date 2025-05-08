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В Нижнем Тагиле отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве сожительницы в ночь на 9 мая
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила избрали меру пресечения обвиняемому в убийстве сожительницы на прошлой неделе.
Как сообщают в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, судом было рассмотрено ходатайство следственных органов об избрании меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Андрея Ф. Его обвиняют в причастности к убийство его сожительницы в ночь с 8 на 9 мая. По версии следствия, с ней у него произошёл конфликт.
Обвиняемый должен будет оставаться в СИЗО до 8 июля 2025 включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Как сообщают в телеграм-канале объединённой пресс-службе судов Свердловской области, судом было рассмотрено ходатайство следственных органов об избрании меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Андрея Ф. Его обвиняют в причастности к убийство его сожительницы в ночь с 8 на 9 мая. По версии следствия, с ней у него произошёл конфликт.
Обвиняемый должен будет оставаться в СИЗО до 8 июля 2025 включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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