В Заречном расследуют убийство 2011 года: обвиняемому грозит срок по трём статьям

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Заречном Свердловской области предъявлено обвинение 34-летнему местному жителю в совершении преступлений, совершённых 14 лет назад. Мужчине инкриминируются разбой, незаконный оборот наркотиков, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.По версии следствия, в январе 2011 года обвиняемый напал на женщину 1958 года рождения в лесном массиве на территории города. Он пытался отобрать у неё сумку, а когда та оказала сопротивление — несколько раз ударил её деревянной палкой, в том числе по голове. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия, прихватив похищенное. Пострадавшую с тяжёлыми травмами доставили в больницу, но спасти её не удалось — женщина скончалась.На момент совершения преступления обвиняемому было 20 лет. Установить его личность по горячим следам не удалось, и дело оставалось нераскрытым. Позже, в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, следователи СК совместно с полицией вновь проанализировали материалы и вышли на подозреваемого. В ходе допроса он признался в содеянном.Кроме разбойного нападения, мужчине предъявлено обвинение по статье о незаконном обороте наркотиков. Сейчас он заключён под стражу. Следствие продолжает собирать и закреплять доказательственную базу по делу.