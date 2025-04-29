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За убийство собутыльника житель Краснотурьинска на 10 лет переедет в колонию

18.29 Среда, 7 мая 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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В Краснотурьинске вынесен приговор по делу об убийстве, которое произошло осенью прошлого года. Один из местных жителей расправился с собутыльником прямо во время застолья.

Инцидент произошёл в октябре в квартире подсудимого. Вечеринка обернулась трагедией после того, как гость начал хвастаться своими прежними судимостями, оскорблять хозяина и требовать, чтобы тот покинул собственное жильё. Более того, собутыльник заявил, что собирается жить с его гражданской женой. Не выдержав обидных слов, хозяин квартиры схватил нож и трижды ударил гостя в шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

На суде подсудимый полностью признал свою вину. Он пояснил, что не смог сдержать агрессию, поскольку оскорбления задели его за живое. При этом он заявил, что не раскаивается в содеянном, но всё же принес извинения дочери погибшего.

Краснотурьинский городской суд квалифицировал действия Михаила по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — «убийство». Вспыльчивый мужчина приговорён к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:29 За убийство собутыльника житель Краснотурьинска на 10 лет переедет в колонию
17:53 Спортивный клуб на Уралмаше принял II этап спартакиады России по дзюдо
17:11 В Екатеринбурге врачи удалили пациентке зубной имплант через нос
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14:26 Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего человека под Волчанском
13:49 Главу свердловского села Кленовское признали виновным в мошенничестве
13:09 Определился поставщик автобусов-гармошек для Екатеринбурга
12:39 Приставшего к екатеринбурженкам студента из Йемена отправляют в колонию на шесть лет
11:52 В Екатеринбурге под Макарвоским мостом появилась собачья площадка
11:27 В Берёзовском за мошенничество будут судить медсестру
10:28 Екатеринбургский школьник едва не стал очередной жертвой телефонных аферистов
10:00 После ночной атаки БПЛА в Кольцово задержали несколько рейсов в Москву
09:21 СМИ сообщают о поножовщине на улице Щербакова в Екатеринбурге
23:07 Экс-замглавы Дегтярска во время госслужбы управлял сразу несколькими коммерческими фирмами
20:59 Разгерметизация водонагревателя стала основной версией причины «хлопка» в Буланаше
20:37 В Каменске-Уральском вынесли приговор строителю, угрозами изъявшему квартиру у пенсионерки
20:18 Автомобилистам в День Победы по Екатеринбургу ездить будет трудно
19:28 Восемь пожаров потушили вчера свердловские огнеборцы
18:51 Екатеринбург прощается с лауреаткой «Золотой маски»
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