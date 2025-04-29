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За убийство собутыльника житель Краснотурьинска на 10 лет переедет в колонию
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Краснотурьинске вынесен приговор по делу об убийстве, которое произошло осенью прошлого года. Один из местных жителей расправился с собутыльником прямо во время застолья.
Инцидент произошёл в октябре в квартире подсудимого. Вечеринка обернулась трагедией после того, как гость начал хвастаться своими прежними судимостями, оскорблять хозяина и требовать, чтобы тот покинул собственное жильё. Более того, собутыльник заявил, что собирается жить с его гражданской женой. Не выдержав обидных слов, хозяин квартиры схватил нож и трижды ударил гостя в шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
На суде подсудимый полностью признал свою вину. Он пояснил, что не смог сдержать агрессию, поскольку оскорбления задели его за живое. При этом он заявил, что не раскаивается в содеянном, но всё же принес извинения дочери погибшего.
Краснотурьинский городской суд квалифицировал действия Михаила по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — «убийство». Вспыльчивый мужчина приговорён к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Инцидент произошёл в октябре в квартире подсудимого. Вечеринка обернулась трагедией после того, как гость начал хвастаться своими прежними судимостями, оскорблять хозяина и требовать, чтобы тот покинул собственное жильё. Более того, собутыльник заявил, что собирается жить с его гражданской женой. Не выдержав обидных слов, хозяин квартиры схватил нож и трижды ударил гостя в шею. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
На суде подсудимый полностью признал свою вину. Он пояснил, что не смог сдержать агрессию, поскольку оскорбления задели его за живое. При этом он заявил, что не раскаивается в содеянном, но всё же принес извинения дочери погибшего.
Краснотурьинский городской суд квалифицировал действия Михаила по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации — «убийство». Вспыльчивый мужчина приговорён к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.
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