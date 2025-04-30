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К году колонии приговорили екатеринбурженку за прописку в квартире 13 иностранцев
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге приговорили к лишению свободы местную жительницу, которая прописывала в своей квартире иностранных граждан.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, суд установил, что в 2022 году женщина стала участницей преступной группы, которая за денежное вознаграждение помогала иностранцам легализовать свое пребывание в России. С этой целью екатеринбурженка прописала в своей квартире на улице Латышской 13 человек.
Подчеркивается, что осуждённая признала свою вину в полном объеме и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге суд, признав виновной в организации незаконной миграции, приговорил женщину к одному году в исправительной колонии общего режима.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, суд установил, что в 2022 году женщина стала участницей преступной группы, которая за денежное вознаграждение помогала иностранцам легализовать свое пребывание в России. С этой целью екатеринбурженка прописала в своей квартире на улице Латышской 13 человек.
Подчеркивается, что осуждённая признала свою вину в полном объеме и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге суд, признав виновной в организации незаконной миграции, приговорил женщину к одному году в исправительной колонии общего режима.
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