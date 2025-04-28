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Главу свердловского села Кленовское признали виновным в мошенничестве
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнесергинском районном суде вынесли приговор главе Кленовского сельского поселения Александру Матвееву.
Как сообщили в телеграм-канале пресс-службы судов Свердловской области, суд признал его виновным в мошенничестве особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 3 годам в исправительной колонии общего режима.
Также судом был удовлетворён иск прокурора о взыскании суммы ущерба.
По данным прокуратуры Свердловской области, на эту сумму Александр Матвеев заключил с индивидуальным предпринимателем 34 договора на выполнение работ по благоустройству посёлка. Однако в действительности эти работы проводили знакомые Матвеева за более скромные деньги, а оставшееся он присваивал себе.
Свою вину глава поселения не признал. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как сообщили в телеграм-канале пресс-службы судов Свердловской области, суд признал его виновным в мошенничестве особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 3 годам в исправительной колонии общего режима.
Также судом был удовлетворён иск прокурора о взыскании суммы ущерба.
«С Матвеева в пользу муниципального образования Кленовское сельское поселения взыскан ущерб в размере 2 870 195 рублей 82 копеек»,
– сообщили в пресс-службе.
По данным прокуратуры Свердловской области, на эту сумму Александр Матвеев заключил с индивидуальным предпринимателем 34 договора на выполнение работ по благоустройству посёлка. Однако в действительности эти работы проводили знакомые Матвеева за более скромные деньги, а оставшееся он присваивал себе.
Свою вину глава поселения не признал. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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