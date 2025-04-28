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Приставшего к екатеринбурженкам студента из Йемена отправляют в колонию на шесть лет
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге к шести годам лишения свободы приговорили 23-летнего студента из Йемена Каида Рами Салеха Яхьи, приехавшего учиться в Уральский государственный медицинский университет.
В какой-то момент молодой человек слишком сильно увлёкся представительницами противоположного пола и начал переходить границы дозволенного. Всё началось в октябре 2021 года, когда парень отправил своей собеседнице фотографию непристойного содержания. Чем закончилось общение с собеседницей, неизвестно. Однако на этом он не остановился. Судом и следствием было установлено, что в 2023 году, в период с июля по октябрь, он приставал к местным жительницам, хватая их прямо на улице. В их числе также были несовершеннолетние, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Свердловский областной суд, рассматривавший его дело, сегодня, 7 мая, признал студента из Йемена виновным в распространении через интернет порнографического материала (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ) и насильственных действиях сексуализированного характера (чч. 1, 3 ст. 132 УК РФ).
В качестве наказания суд назначил Каиду 6 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок 7 лет.
В какой-то момент молодой человек слишком сильно увлёкся представительницами противоположного пола и начал переходить границы дозволенного. Всё началось в октябре 2021 года, когда парень отправил своей собеседнице фотографию непристойного содержания. Чем закончилось общение с собеседницей, неизвестно. Однако на этом он не остановился. Судом и следствием было установлено, что в 2023 году, в период с июля по октябрь, он приставал к местным жительницам, хватая их прямо на улице. В их числе также были несовершеннолетние, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Свердловский областной суд, рассматривавший его дело, сегодня, 7 мая, признал студента из Йемена виновным в распространении через интернет порнографического материала (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ) и насильственных действиях сексуализированного характера (чч. 1, 3 ст. 132 УК РФ).
В качестве наказания суд назначил Каиду 6 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок 7 лет.
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