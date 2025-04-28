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Екатеринбургский школьник едва не стал очередной жертвой телефонных аферистов

10.28 Среда, 7 мая 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге школьник хотел найти в интернете подружку, а нашёл мошенников, которые стали убеждать его отдать им деньги.

Как рассказали Вечерним ведомостям в УМВД по Екатеринбургу, 12-летний мальчик искал себе подружку в телеграм-канале для знакомств. Там он нашёл анкету симпатичной ему девочки и написал ей. Они стали переписываться, но в какой-то момент новая знакомая попросила скинуть ей геоданные. Свою просьбу девочка объяснила тем, что хотела посмотреть далеко ли они живут друг от друга. Школьник прислал ей геометку, после чего ему через мессенджер позвонил неизвестный.

Звонивший представился капитаном полиции Волковым из отдела кибербезопасности и заявил школьнику, что якобы он своими действиями нарушил закон, передав геоданные спецслужбам вражеского государства. «Капитан Волков» убедил мальчика, что из-за этого его родителям грозит уголовная ответственность и срок до 25 лет лишения свободы.

«Со стороны все звучало нелепо, однако мальчик поверил строгому "капитану" и спросил, что же теперь делать»,

– рассказали в полиции.


В самом начале мошенники убедили напуганного школьника держать произошедшее в тайне, после чего поручили ребёнку найти в доме деньги и банковский карты – их якобы нужно было «зарезервировать» на случай, если ФСБ будет производить изъятие. Так как все сбережения хранились у родителей в сейфе, а код от него ребёнок не знал, аферисты потребовали взломать хранилище. С ним мальчик ушёл из дома и спрятался в заброшенном здании, где, продолжая общаться с мошенниками, пытался провести вскрытие.

Родители практически сразу сообщили в полицию об исчезновении сына, поэтому вскоре горе-взломщика нашли сотрудники полиции и отвезли в отделение.

В какой-то момент мошенники всё-таки сообразили, что ребёнок не сможет вскрыть сейф, и решили позвонить его родителям, чтобы сообщить о похищении школьника и потребовать выкуп в размере 500 тысяч рублей. Однако к этому моменту родители уже были с сыном.

«К счастью, эта история закончилась удачно, однако правоохранители фиксируют увеличение числа подобных происшествий. И зачастую они заканчиваются крупными финансовыми потерями для семей»,

– подытожили в полиции.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:14 Творчество особенных художников покажут на «Ночи музеев» в Екатеринбурге
17:00 Роспотребнадзор предупреждает свердловских грибников об опасности сморчков
16:42 Гидравлические испытания в Екатеринбурге обещают провести без отключений
16:17 Девелопер подарил Екатеринбургу «Трамвай Победы»
16:13 СМИ сообщают об экстренной госпитализации супружеской пары с рейса Екатеринбург – Горно-Алтайск
15:52 В Каменске-Уральском в промышленном цехе вспыхнул крупный пожар
15:35 СМИ сообщают о найденном теле студента в душевой общежития УрФУ
14:41 Уголовное дело главы Артёмовского округа Трофимова передали в суд
14:23 Ещё один штраф назначили художнице Алисе Горшениной за пост в соцсетях
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