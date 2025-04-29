В Каменске-Уральском вынесли приговор вымогателю у пенсионерки квартиры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 6 мая, Красногорский районный суд Каменска-Уральского поставил точку в резонансном уголовном деле о вымогательстве. На скамье подсудимых оказался 22-летний местный житель, который угрозами завладел чужим недвижимым имуществом.Как установил суд, летом 2023 года 67-летняя жительница Каменска-Уральского обратилась за помощью к строительной бригаде, которую она нашла через газетное объявление. Однако после завершения ремонта вместо обещанной суммы строители потребовали от пожилой женщины 780 тысяч рублей. Денег у пенсионерки не оказалось, и тогда осужденный, угрожая насилием, заставил её подписать договор купли-продажи квартиры. Более того, потерпевшая, опасаясь за свою безопасность, под контролем вымогателя оформила кредит на 130 тысяч рублей и передала эти деньги преступнику.Суд признал подсудимого виновным по частям 2 и 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации — вымогательство с угрозой насилия и уничтожения имущества. Молодого рэкетира приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, прокуратура Каменска-Уральского обратилась с иском о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной. Суд удовлетворил иск, и право собственности на недвижимость было возвращено пенсионерке.