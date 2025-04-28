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Задержанным с 23 килограммами наркотиков иностранцам вынесли приговор в Екатеринбурге
Фото: прокуратура Свердловской области
В Чкаловском районном суде Екатеринбурге вынесли приговор иностранному гражданину и его соотечественникам, который вовлек своих земляков к обороту наркотиков.
Как рассказали в прокуратуре региона, земляки главного обвиняемого руководили подразделениями преступной группы, в состав которых уже привлекались иные лица – операторы, курьеры, кураторы, закладчики и кладовщики. Судом и следствием было установлено, что занимались незаконным оборотом наркотиков с марта 2022 года по июль 2024 года. Свою деятельность они вели не только в Свердловской области, но и на территориях Москвы, Московской, Самарской, Саратовской и Челябинской областей, а также Приморского края и Республики Башкортостан.
При задержании группировки представители правоохранительных органов изъяли у них более 10 кг героина, 12 кг метадона и около 1,5 кг иных наркотических веществ (опия, гашиша).
Их признали виновным в покушении на сбыт наркотиков (в зависимости от роли и степени участия) – по части 3 статьи 30, пунктам «а», «г», частям 4, 5 статьи 228.1 УК РФ. Суд назначил иностранцам от 12 до 17 лет лишения свободы.
Как рассказали в прокуратуре региона, земляки главного обвиняемого руководили подразделениями преступной группы, в состав которых уже привлекались иные лица – операторы, курьеры, кураторы, закладчики и кладовщики. Судом и следствием было установлено, что занимались незаконным оборотом наркотиков с марта 2022 года по июль 2024 года. Свою деятельность они вели не только в Свердловской области, но и на территориях Москвы, Московской, Самарской, Саратовской и Челябинской областей, а также Приморского края и Республики Башкортостан.
При задержании группировки представители правоохранительных органов изъяли у них более 10 кг героина, 12 кг метадона и около 1,5 кг иных наркотических веществ (опия, гашиша).
Их признали виновным в покушении на сбыт наркотиков (в зависимости от роли и степени участия) – по части 3 статьи 30, пунктам «а», «г», частям 4, 5 статьи 228.1 УК РФ. Суд назначил иностранцам от 12 до 17 лет лишения свободы.
«11 осуждённых будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, 1 мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима»,
– сообщили в прокуратуре.
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