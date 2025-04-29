В Новоуральске возбуждено дело о хулиганивших школьниках

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уголовное дело по факту противоправных действий группы школьников в отношении их сверстника возбудили в Новоуральске. Инцидент, послуживший для этого поводом, случился на территории школы.Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области, расследование ведётся по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации — хулиганство. По поручению руководителя регионального СК генерал-майора юстиции Богдана Францишко следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Ведутся допросы сотрудников и руководства учебного заведения, а также свидетелей случившегося.Кроме того, в связи с участившимися случаями школьной агрессии, первое отделение по расследованию особо важных дел начало проверку эффективности работы органов профилактики, образования и внутренних дел. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, а также решён вопрос о возбуждении дела по статье 293 УК РФ — халатность.