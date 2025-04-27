Заказавшую мужа екатеринбурженку отправили в СИЗО

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Натальи Исаевой. Женщина обвиняется в организации покушения на убийство собственного супруга.Как поясняет пресс-служба Свердловского областного суда, Наталье Исаевой предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации — это и «покушение на преступление», и «соучастие в преступлении»), и «убийство, совершённое по предварительному сговору». По версии следствия, в апреле 2025 года женщина нашла незнакомого мужчину и предложила ему совершить убийство своего мужа. Однако до реализации задуманного дело не дошло — предполагаемый исполнитель добровольно отказался от преступления.Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил ходатайство следствия и отправил Исаеву под стражу до 29 июня 2025 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трёх суток.Пока же продолжается следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время планируется проведение дополнительных процессуальных действий.