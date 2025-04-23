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В Верхотурье осудили бывшего инспектора исправительной колонии

18.23 Среда, 30 апреля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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Приговор бывшему сотруднику местного исправительного учреждения вынесен в Верхотурье. Экс-инспектора признали виновным в коррупционных преступлениях.

По данным Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, расследование, проведённое Верхотурским межрайонным следственным отделом, подтвердило причастность обвиняемого к получению взяток, мелкому взяточничеству и превышению должностных полномочий. Установлено, что в 2023–2024 годах он, будучи младшим инспектором группы разбора отдела безопасности исправительного учреждения, неоднократно за денежное вознаграждение передавал одному из заключённых запрещённые предметы — сотовые телефоны, электронные накопители и другие устройства. Эти действия были выявлены сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области, которые переслали материалы в следственные органы.

В ходе расследования следователи СК провели весь необходимый комплекс мероприятий: установили хронологию преступлений, собрали доказательства и допросили свидетелей. Подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд учёл это обстоятельство, однако назначил наказание в виде 4 лет и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать определённые должности в системе исполнения наказаний.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:13 Ветреная погода сохраняется в Свердловской области
16:57 Уголовное дело экс-замглавы свердловского МинЖКХ и экс-депутата передали в суд
16:25 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с щебнем
16:03 Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам продлили домашний арест до августа
15:35 К 80-летию Великой Победы в Верхней Пышме сняли видео-историю по сборнику «Письма с фронта любимым»
14:05 «Глобусресурс» уличили в поставке животноводческой продукции без документов
13:40 За избиение горожанина будут судить бывшего полицейского в Первоуральске
12:47 В Екатеринбурге расписанный граффити «ВАЗ» протаранил двери продуктового
12:19 В лесопарке уральской столицы мужчину укусила гадюка
11:39 В Екатеринбурге вечером изменится схема движения общественного транспорта
11:05 В СМИ сообщают о вышедшей из комы девочки после передозировки в Екатеринбурге
10:52 Парк Маяковского в Екатеринбурге начинают обрабатывать от клещей
10:20 В Серове осуждённых по делу о незаконной постановке на учёт мигрантов освободили от уголовной ответственности
09:53 СМИ сообщают о смерти мальчика при «странных обстоятельствах»
09:23 Три девочки пропали в Екатеринбурге
21:21 В утреннем пожаре пострадал житель Каменска-Уральского
20:33 В Асбесте начался суд по резонансному делу о смертельном ДТП
20:25 Спасшегося из когтей орла суслика подлечили в екатеринбургской ветклинике
19:33 В Екатеринбурге подвели итоги «Безопасной дороги»
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