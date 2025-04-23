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В Верхотурье осудили бывшего инспектора исправительной колонии
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Приговор бывшему сотруднику местного исправительного учреждения вынесен в Верхотурье. Экс-инспектора признали виновным в коррупционных преступлениях.
По данным Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, расследование, проведённое Верхотурским межрайонным следственным отделом, подтвердило причастность обвиняемого к получению взяток, мелкому взяточничеству и превышению должностных полномочий. Установлено, что в 2023–2024 годах он, будучи младшим инспектором группы разбора отдела безопасности исправительного учреждения, неоднократно за денежное вознаграждение передавал одному из заключённых запрещённые предметы — сотовые телефоны, электронные накопители и другие устройства. Эти действия были выявлены сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области, которые переслали материалы в следственные органы.
В ходе расследования следователи СК провели весь необходимый комплекс мероприятий: установили хронологию преступлений, собрали доказательства и допросили свидетелей. Подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд учёл это обстоятельство, однако назначил наказание в виде 4 лет и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать определённые должности в системе исполнения наказаний.
По данным Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, расследование, проведённое Верхотурским межрайонным следственным отделом, подтвердило причастность обвиняемого к получению взяток, мелкому взяточничеству и превышению должностных полномочий. Установлено, что в 2023–2024 годах он, будучи младшим инспектором группы разбора отдела безопасности исправительного учреждения, неоднократно за денежное вознаграждение передавал одному из заключённых запрещённые предметы — сотовые телефоны, электронные накопители и другие устройства. Эти действия были выявлены сотрудниками собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области, которые переслали материалы в следственные органы.
В ходе расследования следователи СК провели весь необходимый комплекс мероприятий: установили хронологию преступлений, собрали доказательства и допросили свидетелей. Подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Суд учёл это обстоятельство, однако назначил наказание в виде 4 лет и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено занимать определённые должности в системе исполнения наказаний.
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