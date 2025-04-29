За избиение горожанина будут судить бывшего полицейского в Первоуральске

– рассказали в прокуратуре.

«Необходимо отметить, что указанное уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, направленным в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки»,