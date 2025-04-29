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За избиение горожанина будут судить бывшего полицейского в Первоуральске
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске перед судом будет отвечать бывший командир первого отделения отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России «Первоуральский», которого превышении должностных полномочий.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, речь идёт об инциденте, произошедшем 8 июля 2024 года. В ту ночь обвиняемый вместе с другими сотрудниками полиции задержал местного жителя, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянений. Позже в отделение полиции, как полагает следствие, обвиняемый стал избивать задержанного. По версии следствия, там он не менее трёх раз ударил задержанного кулаком по голове и не менее четырёх по шее и телу, после чего с силой сбросил мужчину со скамейки на каменный пол.
Подчеркивается, что в это время руки потерпевшего оставались за спиной в наручниках, из-за чего он не мог защититься от ударов.
Вскрылась эта история после прокурорской проверки.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, речь идёт об инциденте, произошедшем 8 июля 2024 года. В ту ночь обвиняемый вместе с другими сотрудниками полиции задержал местного жителя, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянений. Позже в отделение полиции, как полагает следствие, обвиняемый стал избивать задержанного. По версии следствия, там он не менее трёх раз ударил задержанного кулаком по голове и не менее четырёх по шее и телу, после чего с силой сбросил мужчину со скамейки на каменный пол.
Подчеркивается, что в это время руки потерпевшего оставались за спиной в наручниках, из-за чего он не мог защититься от ударов.
Вскрылась эта история после прокурорской проверки.
«Необходимо отметить, что указанное уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, направленным в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки»,
– рассказали в прокуратуре.
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