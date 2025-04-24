К 12 годам лишения свободы приговорили экс-полицейского из екатеринбургского ОКОН УМВД

– рассказали в ведомстве.

«С указанным предложением мужчина согласился и осуществил переводы денежных средств на банковскую карту адвоката, после чего последняя сняла в банкомате свыше 1 миллиона рублей и отдала их одному из участников группы, который поделил их в равных долях между всеми соучастниками»,