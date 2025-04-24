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К 12 годам лишения свободы приговорили экс-полицейского из екатеринбургского ОКОН УМВД

12.02 Понедельник, 28 апреля 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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Сегодня, 28 апреля 2025 года, в Ленинском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор бывшему оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) городского УМВД, обвиняемому во взяточничестве.

Как сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, следствием и судом было установлено, что в январе 2021 года подсудимый, действуя с другими сотрудниками полиции (в отношении них материалы уголовного дела были выделены в отдельное судопроизводство), при задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотиков превысил должностные полномочия. Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, последнего избили, после чего стали издеваться – один из соучастников, как установил суд, надел на него «шлем» и ударил по нему предметом похожим на «меч».

Позже, в феврале-марте 2021 года, он, также действуя вместе с другими полицейскими, получил от задержанного взятку. По данным прокуратуры области, взятка замаскирована под оплату юридических услуг адвоката, которая обошлась задержанному в 1,3 миллиона рублей.

«С указанным предложением мужчина согласился и осуществил переводы денежных средств на банковскую карту адвоката, после чего последняя сняла в банкомате свыше 1 миллиона рублей и отдала их одному из участников группы, который поделил их в равных долях между всеми соучастниками»,

– рассказали в ведомстве.


Свою вину бывший полицейский не признал.

Суд же признал его виновным по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и с угрозой его применения), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и приговорил к 12 годам в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 2,6 миллиона рублей. Также он был лишён звания «старший лейтенант полиции» и права работать в государственных и правоохранительных органах на 7 лет.

Отмечается, что по этому уголовному делу следователями была проделана большая работа.

«В частности, осуществлены осмотры места происшествия и предметов, проанализирована должностная, характеризующая и финансовая документация, проведены обыски, выемки, очные ставки, лингвистические экспертизы, допрошено около 40 свидетелей»,

– рассказал Александр Шульга.


В январе 2024 года обвиняемого уволили из внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщил руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:44 СМИ сообщают, что в Екатеринбурге 15-летний школьник скончался от передозировки
16:34 Глава СК поручил возбудить дело из-за протекающей крыши у ветерана труда в Камышлове
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15:37 В Екатеринбурге спасли голубя, висевшего вниз головой на верхушке фонаря в парке
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