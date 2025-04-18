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В Екатеринбурге возбуждено дело об убийстве на железнодорожной станции Чапаевская

16.19 Суббота, 26 апреля 2025
Скриншот из видео: Центральное МСУТ СК России
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В Екатеринбурге Свердловский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту убийства пожилой женщины на станции Чапаевская. Расследование проводится по статье 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, утром 26 апреля на территории железнодорожной станции обнаружили тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Как сообщает E1.RU, на теле погибшей выявили пять ножевых ранений — в области спины, живота и груди. При ней остались драгоценности и мобильный телефон.

Следователи совместно с транспортной полицией продолжают комплекс оперативно-следственных мероприятий. Изъяты необходимые образцы, по которым будут назначены криминалистические экспертизы.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:11 В Екатеринбурге завершено расследование об 11 убийствах, совершённых экс-полицейским более 20 лет назад
11:52 В Свердловской области женщину осудили за шантаж подруги — но та её простила
10:49 В Свердловской области спасены восемь человек на пожарах: один из них — в квартире на 16 этаже
20:52 В Екатеринбурге недооформленной улице присвоили имя известного уральского писателя
20:05 Известную уральскую художницу арестовали на десять суток
20:00 За два дня паводок отрезал 18 населённых пунктов Свердловской области
19:15 Пострадавшему грузчику компании Каменска-Уральского втрое увеличили компенсацию
18:44 Лучшие проекты памятника егерю выбрали в Свердловской области
18:27 В Свердловской области продолжает расти количество пожаров
18:01 Дожди и сильный ветер ожидаются в входные в Свердловской области
17:48 Глава СК поручил разобраться в причинах плохого состояния дороги между Нижним Тагилом и селом Серебрянка
16:58 За месяц более 200 самокатчиков обратились в травмпункты Екатеринбурга
16:32 В Екатеринбурге из-за ям возле ТРЦ «Комсомолл» 71-й автобус изменит маршрут
15:49 Экс-руководителя свердловского управления Росимущества Зубенко арестовал суд
15:35 600 срезов эустомы из Китая уничтожат в Екатеринбурге
14:38 О сильном дожде в ночь на 26 апреля предупреждает свердловское МЧС
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