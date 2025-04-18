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В Екатеринбурге возбуждено дело об убийстве на железнодорожной станции Чапаевская
Скриншот из видео: Центральное МСУТ СК России
В Екатеринбурге Свердловский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России возбудил уголовное дело по факту убийства пожилой женщины на станции Чапаевская. Расследование проводится по статье 105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, утром 26 апреля на территории железнодорожной станции обнаружили тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Как сообщает E1.RU, на теле погибшей выявили пять ножевых ранений — в области спины, живота и груди. При ней остались драгоценности и мобильный телефон.
Следователи совместно с транспортной полицией продолжают комплекс оперативно-следственных мероприятий. Изъяты необходимые образцы, по которым будут назначены криминалистические экспертизы.
По данным следствия, утром 26 апреля на территории железнодорожной станции обнаружили тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Как сообщает E1.RU, на теле погибшей выявили пять ножевых ранений — в области спины, живота и груди. При ней остались драгоценности и мобильный телефон.
Следователи совместно с транспортной полицией продолжают комплекс оперативно-следственных мероприятий. Изъяты необходимые образцы, по которым будут назначены криминалистические экспертизы.
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