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Зарезавшей домогавшегося гостя жительнице Верхней Салды вынесли приговор
Фото: Верхнесалдинский районный суд
В Верхней Салде вынесли приговор местной жительнице, которая 21 октября 2024 года зарезала гостя из-за непристойного предложения.
Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, гость сделал даме предложение интимного характера, на что она ответила отказом. Однако мужчина не оставил попыток соблазнить подругу и продолжил приставать к ней. Это разозлило женщину и она, схватив нож, несколько раз ударила им своего ухажёра в живот.
Мать женщины, невольно ставшей свидетельницей произошедшего, вызвала скорую, но, когда медики приехали, её дочь отказалась впускать их в квартиру. В итоге мужчина скончался от кровопотери.
Верхнесалдинский районный суд признал женщину по статье 105 УК РФ («убийство») и назначил 9 лет в колонии общего режима. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.
Как рассказали в пресс-службе судов Свердловской области, гость сделал даме предложение интимного характера, на что она ответила отказом. Однако мужчина не оставил попыток соблазнить подругу и продолжил приставать к ней. Это разозлило женщину и она, схватив нож, несколько раз ударила им своего ухажёра в живот.
Мать женщины, невольно ставшей свидетельницей произошедшего, вызвала скорую, но, когда медики приехали, её дочь отказалась впускать их в квартиру. В итоге мужчина скончался от кровопотери.
Верхнесалдинский районный суд признал женщину по статье 105 УК РФ («убийство») и назначил 9 лет в колонии общего режима. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.
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