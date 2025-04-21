Жителю Новоуральска дали почти 9 лет колонии за драку на магазинном крыльце

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Новоуральске вынесен приговор по делу об убийстве, совершённом в результате уличной ссоры. Местный житель признан виновным в причинении смерти по неосторожности.Инцидент произошёл вечером 29 декабря 2023 года на крыльце одного из магазинов города. По данным Следственного комитета и материалам суда, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с незнакомцем. Словесная перепалка быстро переросла в драку: обвиняемый нанёс несколько ударов руками в область лица оппонента. Потерпевший упал, ударился головой о бетонную поверхность и вскоре скончался от полученной черепно-мозговой травмы.В рамках следствия были проведены необходимые экспертизы, допросы свидетелей и очная ставка. Следователи зафиксировали обстоятельства преступления, доказав вину обвиняемого. Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.Приговор вступил в законную силу.