Потворствовавшего байкерам мелкого взяточника в белом халате осудили в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о фиктивных медицинских заключениях, позволявших мотоциклистам обходить обязательное освидетельствование. Железнодорожный районный суд признал виновным сотрудника медцентра Магомеда Мутаева, установив его причастность к организованной преступной группе.Как выяснилось, в 2021–2022 годах Мутаев сотрудничал с группой, которую возглавлял уже осуждённый мотогонщик Даниил Трифонов. Группа оказывала платные «услуги» курсантам частного учебного учреждения — академии непрерывного профессионального образования «МотоАкадемия». Медик выдавал заключения о прохождении медосмотров без их фактического проведения. На основании подложных справок курсанты получали доступ к экзаменам на водительские удостоверения категории «А».Как уточняет телеграм-канал «Суды Свердловской области», в ходе судебного разбирательства были подтверждены 33 эпизода мелкого коммерческого подкупа. Тем не менее, по фактам подделки документов уголовное преследование было прекращено — по причине истечения срока давности. В итоге суд назначил Мутаеву штраф в размере 150 тысяч рублей, но одновременно освободил его от наказания — снова по причине истечения сроков давности.