После перестрелки в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело

– сказал полковник Горелых.

«Разыскиваемые имеют судимости по различным статьям УК РФ, уроженцы Каменска-Уральского. Чтобы не отягощать свою дальнейшую участь рекомендую подозреваемым не играть в кошки-мышки с оперуполномоченными, а добровольно явиться в полицию и дать показания следствию»,