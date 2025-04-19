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После перестрелки в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
После перестрелки в одном из развлекательных заведений Каменска-Уральска возбудили уголовное дело. Свердловская полиция сообщает о двух мужчинах, попавших в больницу.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ – о «хулиганстве с применением оружия».
По предварительным данным, конфликт произошёл 20 апреля. Утром в полицию поступила информация о мужчинах, 1980 и 1968 годов рождения, которых с территории одного из местных развлекательных заведений привезли в больницу с огнестрельными ранениями ног.
Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерия Горелых, полицейские уже установили личностей, участвовавших в конфликте, и просят их добровольно явиться в полиции.
Он также подчеркнул, что ситуация взята на контроль руководством регионального полицейского главка.
Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ – о «хулиганстве с применением оружия».
По предварительным данным, конфликт произошёл 20 апреля. Утром в полицию поступила информация о мужчинах, 1980 и 1968 годов рождения, которых с территории одного из местных развлекательных заведений привезли в больницу с огнестрельными ранениями ног.
Как рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерия Горелых, полицейские уже установили личностей, участвовавших в конфликте, и просят их добровольно явиться в полиции.
«Разыскиваемые имеют судимости по различным статьям УК РФ, уроженцы Каменска-Уральского. Чтобы не отягощать свою дальнейшую участь рекомендую подозреваемым не играть в кошки-мышки с оперуполномоченными, а добровольно явиться в полицию и дать показания следствию»,
– сказал полковник Горелых.
Он также подчеркнул, что ситуация взята на контроль руководством регионального полицейского главка.
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