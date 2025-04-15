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Помогавшему выносить вещи во время пожара невьянцу предъявили обвинение в убийстве
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Невьянском районе местному жителю, который в ночь на 26 марта помогал выносить вещи из горящего дома, предъявили обвинение в убийстве.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, убийство, о котором идёт речь, произошло незадолго до пожара. По версии следствия, во время застолья между двумя мужчинами произошёл конфликт, закончившийся тем, что один сильно ударил другого о каменную печь. А когда понял, что оппонент скончался, устроил пожар и сбежал.
Из-за этого соседям пришлось посреди ночь покидать дом и выносить вещи, чтобы спасти хоть что-то. Помогать им стал мужчина, который, как считают следователи, причастен к убийству.
Ранее региональное управление МЧС сообщало, что 26 марта пожар произошёл в частично расселённом четырёхквартирном доме в селе Аятское. Площадь возгорание тогда составила 120 квадратных метров. На тушение выезжало три единицы техники и девять человек личного состава.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, убийство, о котором идёт речь, произошло незадолго до пожара. По версии следствия, во время застолья между двумя мужчинами произошёл конфликт, закончившийся тем, что один сильно ударил другого о каменную печь. А когда понял, что оппонент скончался, устроил пожар и сбежал.
Из-за этого соседям пришлось посреди ночь покидать дом и выносить вещи, чтобы спасти хоть что-то. Помогать им стал мужчина, который, как считают следователи, причастен к убийству.
«Обвиняемый покинул жилище, предварительно устроив в квартире пожар для сокрытия преступления. В дальнейшем он помогал выносить вещи жильцов расположенной квартиры, демонстрируя свою якобы непричастность к криминальным событиям. Однако следствию СК России удалось установить причастность фигуранта к убийству. Он уже дал признательные показания»,
– рассказали в областном СК.
Ранее региональное управление МЧС сообщало, что 26 марта пожар произошёл в частично расселённом четырёхквартирном доме в селе Аятское. Площадь возгорание тогда составила 120 квадратных метров. На тушение выезжало три единицы техники и девять человек личного состава.
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