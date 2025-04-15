Помогавшему выносить вещи во время пожара невьянцу предъявили обвинение в убийстве

«Обвиняемый покинул жилище, предварительно устроив в квартире пожар для сокрытия преступления. В дальнейшем он помогал выносить вещи жильцов расположенной квартиры, демонстрируя свою якобы непричастность к криминальным событиям. Однако следствию СК России удалось установить причастность фигуранта к убийству. Он уже дал признательные показания»,