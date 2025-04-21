Возрастное ограничение 18+
Отдавшему банковскую карту мошенникам жителю Перми придётся вернуть похищенные у пенсионера из Новоуральска деньги
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С жителя Перми, через банковскую карту которого мошенники выводили похищенные у пожилого человека из Новоуральска деньги, через суд взыскали сумму «неосновательного обогащения».
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, пожилой человек, будучи обманутым телефонными мошенниками, перевёл 690 тысяч рублей на счёт пермяка. В ходе расследование уголовного дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) факт неосновательного обогащения вскрылся, и к владельцу счёта возникли вопросы.
Доказать законность получения такой крупной суммы житель Перми не смог, в связи с чем прокуратурой ЗАТО Новоуральск был направлен иск о взыскании похищенной суммы. Суд его полностью удовлетворил.
Теперь прокуратура намерена проконтролировать фактическое восстановление прав новоуральца.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, пожилой человек, будучи обманутым телефонными мошенниками, перевёл 690 тысяч рублей на счёт пермяка. В ходе расследование уголовного дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) факт неосновательного обогащения вскрылся, и к владельцу счёта возникли вопросы.
Доказать законность получения такой крупной суммы житель Перми не смог, в связи с чем прокуратурой ЗАТО Новоуральск был направлен иск о взыскании похищенной суммы. Суд его полностью удовлетворил.
Теперь прокуратура намерена проконтролировать фактическое восстановление прав новоуральца.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге задержали «бегунков» из Москвы
16 апреля 2025
16 апреля 2025