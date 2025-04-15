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Выдававшему фиктивные заключения сотруднику медцентра вынесли приговор в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор сотруднику одного из медицинских центров, который в 2021-2022 годах помогал курсантам мотошколы получать медицинские заключения без фактического прохождения ими освидетельствования.
Как сообщили в телеграм-канале облсуда «Суды Свердловской области», на основании этих документов будущие байкеры получали допуск к экзамену на получение права управления транспортными средствами.
Суд признал его виновным в 33 эпизодах мелкого коммерческого подкупа. По эпизодам подделки документов уголовное преследование судом прекращено в связи с истечением срока давности, отметили в облсуде. В качестве наказания сотруднику медцентра назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. Однако от этого наказания его освободили, также в связи с истечением срока давности. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как сообщили в телеграм-канале облсуда «Суды Свердловской области», на основании этих документов будущие байкеры получали допуск к экзамену на получение права управления транспортными средствами.
Суд признал его виновным в 33 эпизодах мелкого коммерческого подкупа. По эпизодам подделки документов уголовное преследование судом прекращено в связи с истечением срока давности, отметили в облсуде. В качестве наказания сотруднику медцентра назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. Однако от этого наказания его освободили, также в связи с истечением срока давности. Приговор пока не вступил в законную силу.
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